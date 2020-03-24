Türkiye Kolombiya'ya 26 bin Kovid-19 tanı testi gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kolombiya'ya 26 bin Kovid-19 tanı testi gönderdi - Son Dakika

Türkiye Kolombiya'ya 26 bin Kovid-19 tanı testi gönderdi

6 saat önce

Kolombiya, Türkiye'den gönderilen 26 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı testinin geldiğini bildirdi.

Türkiye Kolombiya'ya 26 bin Kovid-19 tanı testi gönderdi, System.String[]

Kolombiya, Türkiye'den gönderilen 26 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı testinin geldiğini bildirdi.

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç İzleme Enstitüsünden (İNVİMA) yapılan açıklamada, Kovid-19 tanılarının daha hızlı tespit edilmesi için Türkiye'den pazar günü 26 bin testin ülkeye ulaştığını duyurdu.

İNVİMA Direktörü Julio Cesar Aldana, Türkiye hükümetine desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Türkiye hükümeti, Devlet Başkanı Ivan Duque ve birçok kuruluşumuz sayesinde Kovid-19'un tespitini çok daha hızlı yapabileceğiz." ifadesini kullandı.

Kolombiya Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Laura Valdivieso da Türkiye'nin desteği sayesinde ülkedeki Kovid-19 ile mücadelede test kapasitesinin artacağını belirtti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 235 Kovid-19 vakası görüldür, söz konusu virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:10 Kaynak: AA

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