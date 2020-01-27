Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda... - Son Dakika

Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda...

6 saat önce

Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak.

Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda..., System.String[]

Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak.

Tunçbilek, Türkiye, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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