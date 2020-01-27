Son Dakika › Güncel › Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda... - Son Dakika
Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda...
6 saat önce
Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak. Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Son Dakika Senegal'de Türkiye denilince akla "Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverlik ve futbol" geliyor 30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz