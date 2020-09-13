Türkiye Kooperatifler Fuarı 24 Eylül'de kapılarını ziyarete açıyor

Ticaret Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kooperatifler Fuarı", 24-27 Eylül tarihleri arasında ATO Congresium'da korona virüse yönelik sıkı tedbirlerle ziyaretçilere açılacak.

Ticaret Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kooperatifler Fuarı", 24-27 Eylül tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi Congresium'da kapılarını ziyaretçilere açıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek fuar, Türkiye'nin her bölgesinden alanında başarı kazanmış 150'nin üzerinde kooperatifi sektörün diğer tüm paydaşları ve ziyaretçilerle buluşturacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılacağı fuarın açılış töreninde çeşitli kategorilerde yılın kooperatifleri ödülleri takdim edilecek.

Fuarda kooperatiflerin yanı sıra, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, perakende sektörünün temsilcileri ve önde gelen elektronik ticaret firmaları ile esnaf ve çiftçilerden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörler bir araya gelecek. Kooperatiflerin üretim kapasite ve portföylerini artırmak ve ihracatta pay sahibi olmalarını sağlamak adına önemli bir adım olarak görülen fuarda, bunun için gerekli olan vizyon ve donanımın kooperatiflere kazandırılması amaçlanıyor.

E-ticaret temsilcileri bir araya gelecek

Bununla birlikte Ticaret Bakanlığınca ulusal ve küresel pazarlarda yer almalarını sağlamak amacıyla her kooperatifin market temsilcileri ve e-ticaret firma temsilcileri ile birebir görüşmeleri sağlanacak. Bu kapsamda e-ticaret temsilcileri ile bir araya gelecek olan kooperatifler bir tıkla alıcılarla bir araya gelmenin kapılarını aralamış olacak. Kooperatifler ayrıca ülkemizin önde gelen market zincirleri ile buluşarak kalite ve standardizasyon konularında donanımlarını artıracak ve kooperatif ürünlerinin marketler üzerinden tüketicilere ulaşmasını sağlayacak.

Webinar uygulamaları yapılacak

Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda ayrıca "Kooperatifler Nasıl İhracata Açılır?", "Kırsal Kalkınmanın İki Anahtarı Coğrafi İşaret ve Kooperatifler", "Kooperatiflerde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Uygulamaları" ile "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı" konularında webinarlar yapılacak. Fuarda cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı, çömlekçilik ve ahşap oymacılığı gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren ustaların zanaatlarını icra ettikleri alanlar yer alacak. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak fuarda içinde bulunulan pandemi koşullarına uygun olarak sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak.

Covid-19 için üst düzey tedbirler alındı

Covid-19 tedbirleri kapsamında katılımcı ve misafirlerin salgından etkilenmesini önlemek için tedbirler alınacak. Giriş kapısında ateş ölçümü yapılması için el tipi ateş ölçer bulundurulacak, alan girişine termal kamera yerleştirilecek, giriş ve çıkış alanlarına sosyal mesafe işaretlemeleri konulacak. Alan girişinde yer alan dezenfektasyon kabinleri ile bulutlama sistemi kullanılarak misafirlerin kabin içerisinde solüsyon ile hızlı ve standartlara uygun şekilde dezenfekte olarak girmeleri sağlanacak. Fuar alanı içerisinde yürüyen merdivenlerde sosyal mesafenin gözetilmesini hatırlatıcı işaretlemeler yapılacak. Fuar alanı düzenli olarak dezenfekte edilecek, temizlik elektrikli süpürgelerle yapılacak ve işçilerin maske ve eldivenlerle çalışması temin edilecek. Binadaki tüm salonlara yüzde 100 taze hava verilecek. WC'lerde dezenfektan üniteleri ve sosyal mesafe işaretlemeleri bulundurulacak. 20 bin adet CE onaylı full ultrasonik maske ziyaretçilere kayıt esnasında dağıtılmak üzere kayıt biriminde bulundurulacak. Stant görevlilerine ve çalışanlara siperlik, şeffaf eldiven, el dezenfektanı, sprey dezenfektan stant görevlilerine ve çalışanlara dağıtılacak. Fuar alanına bilgilendirme ve dezenfektasyon standları kurulacak, gerekli yerlerde kullanmak üzere el tipi ateş ölçer temin edilecektir. CE belgeli dezenfektan makinesi ile fuar alanı sisleme ile uygun aralıklarla dezenfekte edilecek. Yarım maxima yerine full maxima standlar tercih edilerek stand boyları yükseltilecek ve standların birbirine temasının önüne geçilecek. - ANKARA