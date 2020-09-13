Türkiye Kooperatifler Fuarı, Kovid-19 tedbirleriyle ATO'da açılacak

Ticaret Bakanlığınca bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Türkiye Kooperatifler Fuarı" 24-27 Eylül'de Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi Congresium'da açılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre fuar, ziyaretçilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirlerle ağırlayacak.

Fuar, Türkiye'nin her bölgesinden alanında başarı kazanmış 150'nin üzerinde kooperatifi, sektörün tüm paydaşları ve ziyaretçilerle buluşturacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılması beklenen fuarın açılış töreninde çeşitli kategorilerde yılın kooperatifleri ödülleri verilecek.

Fuarda kooperatiflerin yanı sıra kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, perakende sektörünün temsilcileri ve önde gelen elektronik ticaret firmalarıyla esnaf ve çiftçilerden, girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörler bir araya gelecek.

Kooperatifler e-ticaret firmalarıyla görüşme fırsatı yakalayacak

Kooperatiflerin üretim kapasite ve portföylerini artırmak ve ihracatta da pay sahibi olmalarını sağlamak için önemli bir adım olarak görülen fuarda, bunun için gerekli olan vizyon ve donanımın kooperatiflere kazandırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, Bakanlıkça ulusal ve küresel pazarlarda yer almalarını sağlamak adına her kooperatifin, market temsilcileri ve e-ticaret firma temsilcileriyle birebir görüşmeleri sağlanacak.

Bu kapsamda e-ticaret temsilcileriyle buluşacak kooperatif temsilcileri, bir tıkla alıcılarla bir araya gelebilecek.

Söz konusu temsilciler, Türkiye'nin önde gelen market zincirleriyle buluşarak kalite ve standardizasyon konularında donanımlarını artıracak ve kooperatif ürünlerinin marketler üzerinden tüketicilere ulaşmasını sağlayacak.

Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda "Kooperatifler Nasıl İhracata Açılır?", "Kırsal Kalkınmanın İki Anahtarı Coğrafi İşaret ve Kooperatifler", "Kooperatiflerde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Uygulamaları" ile "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı" konularında webinarlar da düzenlenecek.

Fuarda, cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı, çömlekçilik ve ahşap oymacılığı gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren ustaların zanaatlarını icra ettikleri alanlar yer alacak.

Fuar, imece kültürünün ticari hayata yansıması olan kooperatif işletme modelini tanıtmayı geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kovid-19 tedbirleri

Fuarda Kovid-19 salgını koşullarına uygun sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde alınacak tedbirler şöyle:

"Giriş kapısında ateş ölçümü yapılması için el tipi ateş ölçer bulundurulacak, alan girişine termal kamera yerleştirilecek, giriş ve çıkış alanlarına sosyal mesafe işaretlemeleri konulacak. Alan girişinde yer alan dezenfektasyon kabinleriyle bulutlama sistemi kullanılarak misafirlerin kabin içerisinde solüsyonla hızlı ve standartlara uygun şekilde dezenfekte olarak girmeleri sağlanacak. Fuar alanı içinde yürüyen merdivenlerde sosyal mesafenin gözetilmesini hatırlatıcı işaretlemeler yapılacak. Fuar alanı düzenli dezenfekte edilecek, temizlik elektrikli süpürgelerle yapılacak ve işçilerin maske ve eldivenlerle çalışması temin edilecek. Binadaki tüm salonlara yüzde 100 taze hava verilecek. Tuvaletlerde dezenfektan üniteleri ve sosyal mesafe işaretlemeleri bulundurulacak. 20 bin CE onaylı full ultrasonik maske ziyaretçilere kayıt esnasında dağıtılmak üzere kayıt biriminde bulundurulacak. Stant görevlilerine ve çalışanlara siperlik, şeffaf eldiven, el dezenfektanı, sprey dezenfektan çalışanlara dağıtılacak. Fuar alanına bilgilendirme ve dezenfektasyon stantları kurulacak, gerekli yerlerde kullanmak üzere el tipi ateş ölçer temin edilecek. CE belgeli dezenfektan makinesiyle fuar alanı sislemeyle uygun aralıklarla dezenfekte edilecek. Yarım maxima yerine full maxima stantlar tercih edilerek stant boyları yükseltilecek ve stantların birbirine temasının önüne geçilecek."