Türkiye Körler Federasyonu, engelli çalışanların özlük haklarının genişletilmesini talep etti Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Körler Federasyonu, engelli çalışanların özlük haklarının genişletilmesini talep etti Açıklaması

10.05.2022 15:00
Türkiye Körler Federasyonu, engelli çalışanların özlük haklarının genişletilmesini talep etti Açıklaması

Türkiye Körler Federasyonu, engelli çalışanlar için yıllık 120 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanmasını, engelli çalışanlardan 15 yılda emekli olanların emekli ikramiyelerinin ve maaşlarının 30 yıl üzerinden hesaplanmasını istedi.

Türkiye Körler Federasyonu, engelli çalışanlar için yıllık 120 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanmasını, engelli çalışanlardan 15 yılda emekli olanların emekli ikramiyelerinin ve maaşlarının 30 yıl üzerinden hesaplanmasını istedi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın bir kutlama haftası değil engelliliğe bakış açısını değiştirme ve farkındalığı artırma haftası olduğu vurgulandı.

Engellilerin yaşam boyu karşılaştıkları en büyük zorluğun sahip oldukları engeller olmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engelli vatandaşlarımızın kendi kendine yetebilmesi, bir meslek edinip üretken hale gelmesi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilmesi hepimizin en büyük sorumluluğudur. Engellilik sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini de ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen önemli bir olgudur.

Engelliliğin nedenlerinin önemli bir bölümü kaçınılabilir ve önlenebilir nedenlerdir. Engelliliğe yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması hususunda ilgili bakanlıklar gerekli ve yeterli çalışmaları yapmalı, devlet politikası olarak da sürdürülmesine özel önem gösterilmelidir."

-"120 gün fiili hizmet süresi zammı uygulansın"

Türkiye'de engellilere yönelik olumlu yasal düzenlemeler yapıldığı, ancak bunların yeterli olmadığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, federasyonun talepleri şöyle sıralandı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde yer alan politika kurullarının her birisinde kendi alanlarında uzman bizatihi engelli bireylerin yer almasını ve kurullarda ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesini ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda düzenleme yapılarak engelli çalışanlar için yıllık 120 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanmasını istiyoruz.

Engelli bireylerin kullandığı protez, ortez, tekerlekli sandalye ve yardımcı araç gereçler ile ilgili yeni düzenleme ve güncellemenin ivedilikle yapılmasını, protez-ortez ve yardımcı araç gereçlerin en kalitelisinin verilmesini ve fark ücreti alınmamasını ve SGK'da Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Gurubunda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun da yer alacağı şekilde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz."

"Evde bakım ücreti alan kişiye sigorta yapılsın"

Açıklamada engelli bireylerin hareketliliğinin sağlanabilmesi için ÖTV ve MTV indirimli otomobil alım sınırının kaldırılarak kalıcı bir sistemin getirilmesi, tekerlekli sandalye kullanıcılarının binebileceği taksi ve turizm taşımacılığı için mevzuatın düzenlenmesi de talep edildi.

Federasyon, engelli çalışanlardan 15 yılda emekli olanların emekli ikramiyelerinin ve maaşlarının 30 yıl üzerinden hesaplanması, engellilerin ticari araçları kullanabilmesinin önünün açılması, sporla rehabilitasyon kapsamında, antrenman yapan kişilerin kulüplerine SGK tarafından fizik tedavide olduğu gibi ödeme yapılması, ağır engelli bireye bakmak için sosyal yardımlar kapsamında "evde bakım ücreti" alan kişiye sigorta yapılmasını da istedi.

Talepler arasında Karayolları Trafik Kanunu'nda yeni düzenleme yapılarak engelli otopark yerlerine park etmiş engelli aracı olmayan araçlara kesilecek ceza miktarının caydırıcılığına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması ve ödenen cezalarının bir kısmının Türkiye Sakatlar Konfederasyonuna gelir olması da yer aldı.???????

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Türkiye, Engelli, Tragger, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Körler Federasyonu, engelli çalışanların özlük haklarının genişletilmesini talep etti Açıklaması - Son Dakika


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