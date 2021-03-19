Türkiye korona birincisi Samsun'da validen çok önemli uyarılar - Son Dakika

Türkiye korona birincisi Samsun'da validen çok önemli uyarılar

19.03.2021 14:51
Türkiye korona birincisi Samsun'da validen çok önemli uyarılar, System.String[]

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da bir cenazede 100'e yakın kişiye korona virüsü (Kovid-19) bulaşmasının ardından taziye ziyaretlerinin yapılmaması uyarısında bulunarak, "Kurallara uymayanlar maalesef bizi kırmızıda sabitledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da bir cenazede 100'e yakın kişiye korona virüsü (Kovid-19) bulaşmasının ardından taziye ziyaretlerinin yapılmaması uyarısında bulunarak, "Kurallara uymayanlar maalesef bizi kırmızıda sabitledi. Taziyeler telefonla da yapılabilir. Cenazelere 30 kişiden daha fazla katılım olmasın" dedi.

Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiliz mutant virüs hızla yayılıyor. Samsun'da bir cenazeye katılanlar arasından 20 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu düşülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alınmış, toplam 100'e yakın kişinin test sonucu pozitif çıkmıştı. Samsun Valisi Dağlı, Samsunlu vatandaşlara taziye ziyaretleri konusunda uyarılarda bulundu.

"Taziyelere katılım olmasını istemiyoruz, uzaktan telefonla da taziye yapılır"

Bir cenazeden 100'e yakın kişiye Kovid-19 bulaşmasını da değerlendiren Vali Zülkif Dağlı, "Özellikle hafta sonları olmak üzere birkaç aile bir evde kesinlikle bir araya gelmesin. Bunu yapmasınlar. Bunun en fazla zararının kendilerine olduğunu bilsinler. Ayrıca cenazeler 30 kişi ile sınırlandırıldı. Kesinlikle cenazelere daha fazla katılım olmasın. Taziyeler bizim için çok daha riskli. Kapalı ortamlarda yapıldığı için taziyelerin bu dönem için ertelenmesini istiyoruz. Uzaktan telefonla da taziye yapılabilir. Bu manada kesinlikle taziyelere katılımın olmasını istemiyoruz" dedi.

"Kurallara uymayanlar maalesef bizi kırmızıda sabitledi"

Denetimlerin sıklıkla devam ettiğini de ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Pandemi ile mücadele ediyoruz. Özellikle cenazelerden ve taziyelerden olan bulaşın çok fazla olduğunu ifade etmiştim. Denetimlerimiz devam ediyor. Tüm ekiplerimiz sahada tematik denetimleri devam ettiriyor. Bugün yine 5 bin 500 personelimiz sahada denetim yapıyor. Ben de denetimlere katılıyorum. Sahadayız ve sahaya basmaya devam ediyoruz. Bu konuda Samsunlu hemşehrilerimizin desteğini özellikle istirham ediyorum. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Genel olarak kurallara uyan büyük bir hemşehri kitlemiz var ancak arada kurallara uymuyorlar, maalesef bizi kırmızıda sabitledi şu anda. İnşallah bu çabalarla bir müddet sonra durumumuzun iyileşeceğini düşünüyoruz. Onun için çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Türkiye korona birincisi Samsun'da validen çok önemli uyarılar
Türkiye korona birincisi Samsun'da validen çok önemli uyarılar
Türkiye korona birincisi Samsun'da validen çok önemli uyarılar
Türkiye korona birincisi Samsun'da validen çok önemli uyarılar
Türkiye korona birincisi Samsun'da validen çok önemli uyarılar

Zülkif Dağlı, Türkiye, Mutant, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye korona birincisi Samsun'da validen çok önemli uyarılar - Son Dakika


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