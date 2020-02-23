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Türkiye, koronavirüs nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını kapattı
7 saat önce
Türkiye, koronavirüs nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını kapattı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca, "Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:25
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