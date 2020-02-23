Türkiye, koronavirüs nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye, koronavirüs nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını kapattı - Son Dakika Dünya

Türkiye, koronavirüs nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını kapattı

7 saat önce

Türkiye, koronavirüs nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını kapattı

Türkiye, koronavirüs nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını kapattı, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını söyledi.


Sağlık Bakanı Koca, "Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu." dedi.

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fahrettin koca, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:25 
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