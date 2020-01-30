Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Dışişleri Bakanlığı , vatandaşların tahliyeleri için çalışma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

Türkiye , Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle bu eyalette yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye ediyor.

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