Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika Dünya

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

6 saat önce

Türkiye, Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle bu eyalette yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye ediyor. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların tahliyeleri için çalışma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor, System.String[]

Türkiye, Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle bu eyalette yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye ediyor.


Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların tahliyeleri için çalışma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:03 
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