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Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor
6 saat önce
Türkiye, Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle bu eyalette yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye ediyor.
Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların tahliyeleri için çalışma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.
Türkiye, Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle bu eyalette yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye ediyor.
Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların tahliyeleri için çalışma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:03
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