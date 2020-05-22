Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (22 Mayıs) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.



22 Mayıs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu



Son 24 saatte 37.507 test yapıldı ve 952 yeni vaka tespit edildi. Bugün 27 kişi hayatını kaybetti ve 1.121 kişi iyileşti.



Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 22 Mayıs



22 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 154.500 oldu. Toplam can kaybı ise 4.276'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, toplam iyileşen hasta sayısı ise 116.111 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 401 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.767.495 olduğu paylaşıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan üzerinden yaptığı açıklamada "Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." dedi.



Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/unMkjEug23

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2020