Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (25 Nisan) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları paylaştı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.



25 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu



Son 24 saatte 38.308 test yapıldı ve 2.861 yeni vaka tespit edildi. Bugün 106 kişi hayatını kaybetti ve 3.845 kişi iyileşti.



25 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 107.773 oldu. Toplam can kaybı ise 2.706'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.782, toplam iyileşen hasta sayısı ise 25.582 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 900 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 868.565 olduğu açıklandı.



Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:



"Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart."



Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/3rRBHfP0HN

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2020