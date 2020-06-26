Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek - Son Dakika

Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Türkiye, koronavirüsle mücadele için Filistin Devleti'ne 5 milyon dolar hibe edecek.

Ankara'da 11 Haziran'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin Devleti'ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Buna göre, hibe anlaşması kapsamında Filistin Devleti hükümetine, 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibe katkısı yapılacak.

Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi arzu ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:04 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

09:58 Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak 23:23 Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı 19:03 Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar 17:47 Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi 17:39 Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:46 ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı 16:25 İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:32 Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:53 Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
09:55
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
09:55
İç çamaşırı giymeden sahaya çıkan güzel, yıllar önce ev arkadaşından yediği dayağın fotoğrafını paylaştı
09:53
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
09:48
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
09:46
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
09:40
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
09:38
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
09:28
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
09:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 10:26:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]