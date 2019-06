Türkiye ile Kosova hükümetleri arasında varılan anlaşma kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye-Kosova Sağlık Haftası başladı.Başkent Priştine'deki Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi'nde düzenlenen programa, Kosova Sağlık Bakanı Uran İsmaili, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile iki ülkeden doktorlar katıldı.Kosova Sağlık Bakanı İsmaili, burada yaptığı konuşmada, bu hafta çerçevesinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.Bu tarz imkanların hem sağlık çalışanları hem de hastalara fayda sağladığını dile getiren İsmaili, "Bugün yaklaşık 26 sağlık uzmanı geliyor. Türkiye'den gelen tüm uzmanlar ülkedeki tüm kliniklerde Kosovalı sağlık uzmanları ile bir hafta boyunca çalışacak ve böylece deneyimlerini birbirleriyle paylaşacaklar." diye konuştu.Türkiye Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Arif Çetin de iki ülke arasında daha önce varılan anlaşma kapsamında Kosova'da bulunduklarını dile getirerek "Türkiye ile Kosova arasında 2009 yılında imzalanan sağlık alanında iş birliği anlaşması mevcut. Biz de bu anlaşma kapsamında karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımı, sağlık personeli eğitimi, hasta tedavisi, her yıl 100 Kosovalı kardeşimizin ülkemizdeki tedavisini içeren bir anlaşma kapsamında buradayız." ifadelerini kullandı.Büyükelçi Sakar da Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova halkının her daim yanında olmayı ve Kosova'nın her alanda daha da güçlenmesi için gerekli gayreti sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.Kosova Üniversite Klinik Merkezi Müdürü Basri Sejdiu, iki ülke arasındaki bu iş birliğinden en çok hastaların faydalanacağını belirtti.Öte yandan, sağlık çalışanları veya hastalardan talep gelmesi üzerine sağlık haftasının birkaç gün daha uzatılabileceği kaydedildi. 23 Haziran'a kadar devam edecek sağlık haftası kapsamında Türkiye'den gelen doktorlar, ziyaretler ve seminerler düzenleyecek, farklı alanlarda Kosovalı hastaları ameliyat edecek.