Son Dakika Haberleri: Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi sürdürecek
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi sürdürecek

21 dakika önce

Kosova Devlet Başsavcısı Alexandr Lumezi, Rürkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.

Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi sürdürecek, System.String[]

Kosova Devlet Başsavcısı Alexandr Lumezi, Rürkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.


Devlet Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Lumezi, Büyükelçi Sakar'a, savcılık sisteminin çalışması ve işleyişi, ilk sırada da Devlet Savcılığının, hukukun üstünlüğünü güçlendirme görevini yerine getirmek konusunda karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verdi.


Görüşmede, Kosova'daki Türk yatırımcılarının haklarının korunmasının yanı sıra, çeşitli yasa dışı olaylar ve suçlarla mücadelede Kosova ve Türk yargı kurumları arasında uluslararası işbirliğinin artırılması üzerinde görüş teatisi yapıldı.


Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sakar, Devlet Savcılığının çalışmalarını takdir ederek, Kosova'da savcılık sisteminin güçlendirilmesine Türkiye'nin tam destek vermeyi sürdüreceğini teyit etti.


Görüşmenin sonunda, Başsavcı Alexandr Lumezi, Büyükelçi Çağrı Sakar'a, Kosova'da sürekli olarak adalet sistemine sağladığı ve sağlamaya devam ettiği yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti. - PRİŞTİNE

Priştine, Türkiye, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Türkiye Delegasyonu, Arapça eğitim öğretim yılı mesajını tepkiler üzerine kaldırdı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın uçağını test etti Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 20:09:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi sürdürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]