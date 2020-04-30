Türkiye, Kovid-19'a rağmen sağlık turizminde ilgi odağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, Kovid-19'a rağmen sağlık turizminde ilgi odağı - Son Dakika

Türkiye, Kovid-19'a rağmen sağlık turizminde ilgi odağı

7 saat önce

Kazakistanlı iş insanı, kanser tedavisi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede adından söz ettiren Türkiye'yi seçti.

Kazakistanlı iş insanı, kanser tedavisi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede adından söz ettiren Türkiye'yi seçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aldığı önlemlerle ön plana çıkan Türkiye, yurt dışındaki hastaların tercihi olmaya devam ediyor.

Kanser tedavisi için Avrupa'ya gitmeye hazırlanan 50 yaşındaki Kazak iş adamı Galimzhan Umarov, tercihini değiştirerek dün Türkiye'ye geldi. Kazakistan'ın Almatı şehrinden ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Umarov, Biruni Üniversite Hastanesinde tedavi altına alındı.

Biruni Üniversite Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mahmut Demirbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada Kovid-19 ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını ve hastaları rahmetle andığını söyledi.

"Pandemi konusunda ülkemiz başarılı bir noktada"

Demirbilek, kabul ettikleri hastanın yurt dışından geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun almış olduğu doğru ve yerinde kararlarla pandemi konusunda ülkemizin ne kadar başarılı bir noktada olduğunu hep birlikte görmekteyiz. İnşallah bu aylar içerisinde bu mücadeleyi kazanacağız. Hastamız onkoloji hastası. Onkoloji tanısından dolayı kol bölgesinde patolojik bir kırığı var. Bu kırıktan nedeniyle bize başvurdu ve Sağlık Bakanlığının öngördüğü genelge çerçevesinde Kovid-19 önlemlerini alarak hastamızın kabulünü yaptık. İnşallah da şifayla Biruni Hastanesi olarak taburcu edeceğiz. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlar ve genelgeler çerçevesinde, pandemi kuralları içerisinde uluslararası anlamda ameliyathanelerimizde, yoğun bakımımızda, kliniklerimizde her türlü hizmeti vermeye hazırız."

Hastanın kolundaki kırığın tümörden kaynaklandığını dile getiren Demirbilek, öncelikle ortopedik ameliyatla kırığın tedavi edileceğini, ardından kansere yönelik tedavi planlaması yapılacağını aktardı.

"Birçok yakınım da Türkiye'de iyileşti"

Hasta yakını Mine Cabbaroğlu da Galimzhan Umarov'un kendileriyle irtibata geçerek, tedavisi için Türkiye'ye gelmek istediğini söylediğini, kendilerinin de ona yardımcı olduklarını belirtti.

Cabbaroğlu, Türkiye'nin Kovid-19 konusunda hastaların sağlıklarına kavuşmaları için yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek olduğunu ve insanların güvenini kazandığını dile getirdi.

Bu zor günlerde ve zor süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Cabbaroğlu, hastalarının şifa bulmasını umduklarını kaydetti.

Galimzhan Umarov ise tedavi için daha önce farklı bir Avrupa ülkesine gittiğini anlatarak, "Ancak araştırma yaptım ve Türkiye'deki sağlık sektörünün çok gelişmiş olduğunu gördüm. Birçok yakınım da Türkiye'de iyileşti. Ben de bu ameliyatım içim Türkiye'yi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Kovid-19'a rağmen sağlık turizminde ilgi odağı

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:38 Kaynak: AA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı         
18:12
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var         
18:09
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı         
18:05
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu         
17:55
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti         
17:48
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim         
17:40
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır         
17:34
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı         
17:28
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:21
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik         
17:20
İBB Meclisi İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak         
17:20
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi         
17:18
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi         
17:18
Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti         
17:14
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti         
17:04
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı         
17:03
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı         
16:54
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi         
16:50
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı         
16:44
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti         
16:43
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi         
16:39
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti         
16:38
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı         
16:31
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar         
16:24
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı         
16:08
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı         
16:07
Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen         
16:06
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı         
16:00
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler         
15:57
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 18:45:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, Kovid-19'a rağmen sağlık turizminde ilgi odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]