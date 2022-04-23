Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi - Son Dakika
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Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi

23.04.2022 11:56
Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Milletlerarası Andlaşmalar çerçevesinde Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin doz Kovid-19 aşısı, Irak'a da 200 bin adet sağlık malzemeleri hibe etti.

Türkiye; Türkmenistan, Karadağ ve Irak'a 500 bine yakın sağlık malzemesi hibe etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Milletlerarası Antlaşmalar kararına göre üç ülkeye aşı ve çeşitli sağlık malzemeleri hibe edilecek.

Hibe listesi şöyle:

TÜRKMENİSTAN

150 bin doz inaktif Covid-19 aşısı

KARADAĞ

100 bin doz Covid aşısı

IRAK

-10 bin adet Plaquenil tablet,

-30 adet Ventilatör,

-20 bin adet hızlı tanı kiti,

-50 bin adet N95 maske,

-30 bin adet cerrahi tulum,

-5 bin adet koruyucu gözlük,

-5 bin adet yüz siperliği,

-50 bin adet medikal eldiven.

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Korona aşısı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi - Son Dakika
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