Türkiye; Türkmenistan, Karadağ ve Irak'a 500 bine yakın sağlık malzemesi hibe etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Milletlerarası Antlaşmalar kararına göre üç ülkeye aşı ve çeşitli sağlık malzemeleri hibe edilecek.
Hibe listesi şöyle:
TÜRKMENİSTAN
150 bin doz inaktif Covid-19 aşısı
KARADAĞ
100 bin doz Covid aşısı
IRAK
-10 bin adet Plaquenil tablet,
-30 adet Ventilatör,
-20 bin adet hızlı tanı kiti,
-50 bin adet N95 maske,
-30 bin adet cerrahi tulum,
-5 bin adet koruyucu gözlük,
-5 bin adet yüz siperliği,
-50 bin adet medikal eldiven.
Son Dakika › Güncel › Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi - Son Dakika