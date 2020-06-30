Türkiye, Kovid-19'la mücadele için Sancak bölgesine yardım eli uzatacak - Son Dakika

Türkiye, Kovid-19'la mücadele için Sancak bölgesine yardım eli uzatacak

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım yapacak.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım yapacak.

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Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Kovid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, en kısa zamanda gerekli yardımları bölgeye ulaştıracak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sancak bölgesinden gelen yardım talebine kayıtsız kalmadığını belirterek, yardımların en yakın zamanda bölgeye ulaştırılacağını bildirdi.

Akgül, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sabri Demir'in bu süreçte büyük desteği ve çabası olduğunu vurgulayarak, Sancak bölgesine yardım gönderilmesindeki katkısı için kendisine de ayrıca teşekkür etti.

Bu arada, Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'den daha önce de iki tır tıbbi ve koruyucu malzeme yardımı gönderilmişti.

Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.

Novi Pazar Devlet Hastanesi'nde çalışan 20'si doktor 60 civarında sağlık çalışanına virüs bulaştığını aktaran Curic, özellikle sağlık personeli yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Kovid-19'la mücadele için Sancak bölgesine yardım eli uzatacak - Son Dakika

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