Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonası, Muğla'da başladı.

Ortaca ve Dalaman ilçelerinde gerçekleştirilen organizasyona erkeklerde 8, kadınlarda 5 takım katılıyor.

Müsabakalar koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ayrı sahada yapılıyor. Erkekler Dalaman Atatürk Stadı'nda, kadınlar ise Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda müsabakaları gerçekleştiriyor.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına rağmen Muğla'nın her köşesinde bir spor organizasyonu yapıldığını söyledi.

Pandemi kurallarına dikkat edilerek faaliyetleri sürdürdüklerini belirten İlman, "Türkiye bayanlar ve erkekler kriket şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Kriket şampiyonasında milli takım seçmeleri yapılacak. Avrupa kupalarına katılan takımlarımızın belirlenmiş olması turnuva sonunda gerçekleşecek." dedi.

Turnuvaya, erkeklerde, İstanbul Zafer Spor Kulübü, İstanbul Kriket Spor Kulübü, Afyonkarahisar İl karması, Ankara Rıza Çay Spor Kulübü, Amasya İl Karması, Erzurum Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Kocaeli Gebze Spor Kulübü ve Malatya İl karması takımları katılırken, Kadınlarda, Amasya İl karması, Ankara Dünya Çocuk Dostu Spor Kulübü, Keçiören Bağlum Spor Kulübü, Kocaeli Gebze Spor Kulübü ve Afyonkarahisar il karması takımları yer alıyor.

Şampiyona, 18 Kasım'da sona erecek.