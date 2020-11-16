Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonası, Muğla'da devam ediyor.

Ortaca ve Dalaman ilçelerinde gerçekleştirilen organizasyona erkeklerde 8, kadınlarda 5 takım mücadele ediyor.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kriket Asbaşkanı Hasan Sabit Alta, AA muhabirine, kriketin 10 yıl önce çok tanınmadığın, yabancı öğrencilerin Ankara'da oynamasının ardından yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Dünya Kriket Konseyi'nin daveti ile Kadın Milli Takımı'nın 2021 ağustos ayında dünya şampiyonası elemelerine katılacağını kaydeden Alta, "Muğla'daki şampiyonada milli takımımızı seçeceğiz. Diğer taraftan burada şampiyon olan erkekler kriket takımı 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ve aynı zamanda Erkek Milli Takımı oluşturacağız." diye konuştu.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kriket Branşı Üyesi Yıldız Alta ise, kriket sporunun ülkede çok yaygın olmadığını, bu sporu Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Şampiyona, 18 Kasım'da final maçlarıyla sona erecek.