Türkiye Kripto Para İlgisinde Bölge Lideri Oldu

Bitcoin Ortadoğu'da en fazla Türkiye'den arandı

Analiz kapsamında bölgesel internet aramalarını da mercek altına alan SEMrush, Türkiye'nin Bitcoin internet aramalarında bölgesinde açık ara ön planda olduğunu ortaya koydu.

Kripto para piyasası hacmi fiyatı ile doğru orantılı azalsa da hız kesmeden alternatif para yöntemi olarak kalmaya devam ediyor.Ödüllü dijital pazarlama platformu SEMrush, Türkiye'de internette yapılan kripto para ile ilgili aramalar üzerinde hacim araştırması gerçekleştirdi. Son yıllara damgasını vuran kripto para birimlerine Türkiye'den yatırımcı ilgisi yükselişe geçerken, SEMrush Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu bölge ülkelerinde yapılan internet aramalarını kıyasladı. Analize göre Türkiye 500 binden fazla internet aramasıyla bölge ülkeleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Analizin sonuçlarını değerlendiren SEMrush Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Adam Zeidan, "Pazarlamanın son derece rekabetçi hale geldiği günümüzde, doğru bilgiye odaklı veriler ışığında erişmek ve bunlar üzerinden strateji kurgulamak kritik hale geldi. SEMrush herhangi bir konuda yapılan internet aramalarını sizin için analiz ederek kritik pazar bilgilerine erişiyor ve detaylı analizleri karar vericilerle paylaşıyor. Bu da teknolojinin karar mekanizmalarını hızlandırdığı günümüzde rakiplerin bir adım ilerisine geçmenin anahtarı olarak görülüyor" dedi.

En gözde kripto paralar: Bitcoin ve Ripple

Mayıs 2015 ile Ocak 2019 arasında internette yapılan kripto para araştırmalarını mercek altına alan SEMrush, özellikle Eylül 2017'den bu yana kripto para aramalarının yaklaşık 100'e katlandığı görüldü.

Küresel olarak kripto paralara ilginin ortaya konduğu araştırmaya göre, Rusya ve Latin Amerika'da Etherum (ETH), Bitcoin'in ardından en fazla aranan para birimi olurken, Türkiye'de ise Bitcoin'den sonra kendinden en çok söz ettiren kripto para ise Ripple (XRP) oldu.

Araştırmada Twitter duygu analizine de yer veren SEMrush, kripto paralar ile ilgili atılan Türkçe tweetlerin 44'ünün negatif olduğunu ortaya koydu. Pozitif sonuç yüzde 33'e yakın çıkarken, nötr görüşler yüzde 23 oldu. Türkçe Twitter üzerinde anahtar kelimelerin geçtiği tweetlerdeki duyguları analiz eden çalışma kripto paraların düşüşüne paralel olarak negatif sonuç verdi. Son 3 ayın incelendiği çalışmada Bitcoin'in ardından kendinden en çok bahsettiren kripto para Etherium (ETH) oldu. Arama hacimleri sıralamasında Ripple ise üçüncü oldu. Uzmanlar tarafından gelecekte daha fazla kullanılacağı öngörülen Bitcoin teknolojisi blockchain aramalarında ise sektörel bazda önceliği sigorta sektörü aldı. Onu sırayla; sağlık, bankacılık, güvenlik ve emlak takip etti.