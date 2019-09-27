Türkiye, kronik hastalıkları normal görüyor, sağlıklı hissediyor
47 dakika önce
'Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması'na katılanların yüzde 89'u sağlık durumundan memnun olduğunu söylerken, fikir önderleri, kamuoyunun yansıttığının aksine kronik hastalıkların arttığını kaydediyor.
'Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması'na katılanların yüzde 89'u sağlık durumundan memnun olduğunu söylerken, fikir önderleri, kamuoyunun yansıttığının aksine kronik hastalıkların arttığını kaydediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:21
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