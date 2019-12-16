Türkiye Kuala Lumpur Zirvesi'nde duruşunu sergileyecek - Son Dakika
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Türkiye Kuala Lumpur Zirvesi'nde duruşunu sergileyecek

6 saat önce

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, 18-21 Aralık'ta Malezya'da yapılacak 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye, Kuala Lumpur Zirvesi'nde duruşunu sergileyecek.

Türkiye Kuala Lumpur Zirvesi'nde duruşunu sergileyecek, System.String[]

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, 18-21 Aralık'ta Malezya'da yapılacak 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye, Kuala Lumpur Zirvesi'nde duruşunu sergileyecek." dedi.

Büyükelçi Kavakcı, zirvenin önemi ve Türkiye'nin vereceği mesajları AA muhabirine değerlendirdi.

Kavakcı, Türkiye'den çok sayıda lider ve entelektüel ismin Müslüman dünyanın yaşadığı zorlukları konuşmak üzere zirveye geleceğini belirterek "Türkiye, bu zirveye önayak olduğu için Malezya'ya oldukça minnettar. Bu toplantı, siyasi lider ve aydınların birtakım önemli meseleleri nasıl ele alacağı ve bizim bu sorunları nasıl çözebileceğimizi görebilmek için faydalı bir platform olacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin zirvede neleri gündeme getireceğine ilişkin soruya Kavakcı, "Türkiye, Kuala Lumpur Zirvesi'nde duruşunu sergileyecek. Biz dünyanın beşten büyük olduğuna inanıyoruz. Dünyada zenginler de var fakirler de. Çok farklı etnik ve dini gruptan insanlar zulme maruz kalıyor. Dolayısıyla bu zirve, Türkiye'ye kendi fikirlerini ifade etme fırsatı sağlayacaktır." cevabını verdi.

Türkiye-Malezya- Pakistan'ın ortak televizyon kanalı projesi ivme kazanacak

Büyükelçi Kavakcı, dünya genelinde haksızlığa maruz kalan insanların sorunlarının da zirvede ele alınacağını vurgulayarak "İslam dünyasının sorunlarını düzgünce konuşabilmek için haklarından mahrum edilen, iftiraya maruz kalan ve zulümlerle yüzleşen insanlardan da söz etmeliyiz. Ayrıca bu sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın sorunudur. Umarız bu zirve söz konusu meselelere ışık tutacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Malezya ve Pakistan ile kurma kararı aldığı uluslararası televizyon kanalı projesinin zirve kapsamında müzakere edilip edilmeyeceği konusunda Kavakcı, "Bu proje Kuala Lumpur Zirvesi bünyesinde ve sonrasında konuşulan bir konu olacak. İslam dünyasının ihtiyacı olan bir çalışma bu. An itibarıyla da söz konusu proje için çalışmalar 3 ülkede yürütülmekte. Her ülke önce kendi içinde, daha sonra da bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyorlar. Zirve kapsamında televizyon kanalı projesiyle ilgili yeni gelişmelerin olacağını tahmin ediyoruz. Proje, bu zirveyle yeni bir ivme kazanacaktır." diye konuştu.

Kavakcı, Kuala Lumpur Zirvesi'nin Türkiye, Pakistan, Katar, Endonezya ve İran gibi ülkeleri liderler seviyesinde bir araya getirmesini önemli bulduğunun altını çizerek "Benzer şeylerin başka ülkelerde de yapılmaması için hiçbir sebep yok. Dünya liderlerinin ve İslam dünyasını şekillendiren önemli isimlerin Kuala Lumpur'a geliyor olması yeni adımların atılmasına vesile olacaktır." dedi.

Kuala Lumpur, Türkiye, Malezya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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