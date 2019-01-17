Son Dakika Haberleri: Türkiye Küçükler Masa Tenisi Şampiyonası Çorum'da Yapılacak

Türkiye Küçükler Masa Tenisi Şampiyonası Çorum'da Yapılacak

1 saat önce

Türkiye Küçükler Masa Tenisi Şampiyonası, Çorum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Küçükler Masa Tenisi Şampiyonası Çorum'da Yapılacak, System.String[]
Türkiye Küçükler Masa Tenisi Şampiyonası, Çorum'da gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye Küçükler Masa Tenisi Şampiyonasının 25-28 Mayıs tarihlerinde Çorum'da yapılacağını bildirdi.

Çorum'da altyapı ve tesisleşme ile birlikte masa tenisi branşında önemli başarılar elde edildiğini belirten Solak, kulübün 2018 yılında Avrupa üçüncülüğü, 3 kez Türkiye şampiyonluğu, Türkiye ikinciliği ve 5 kez de Türkiye üçüncülüğü başarıları elde ettiğini söyledi.

Masa tenisi sporcularının kendilerine ait alanda turnuvalara en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Solak, "Çorum Gençlikspor olarak masa tenisi küçükler ve minikler kategorilerinde söz sahibiyiz. Altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız sayesinde bu branşta uzun yıllar söz sahibi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Küçükler Masa Tenisi Şampiyonasına ev sahipliğini yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Solak, şampiyonada bütün madalyalara talip olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Çorum, Türkiye, Spor
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