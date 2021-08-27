Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları başlıyor

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Konya'da düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, her yıl sömestr tatilinde düzenlenen ve satranç ailesinin binlerce üyesini bir araya getiren şampiyonalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni eğitim öğretim yılı başlamadan gerçekleştirilecek.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonaya il yarışmalarını tamamlayan, milli takım havuzunda yer alan, ulusal ve FIDE unvanlı sporcular ile KKTC'li satranççılar katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve "Türkiye'nin en büyük satranç şölenini salgın döneminin tüm zorluklarına rağmen düzenleme kararı aldık." diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, şu ifadeleri kullandı:

"Satranç ailemiz salgın döneminin en başından beri büyük buluşma için heyecanlanıyor, şampiyonaların düzenlenmesi için talepte bulunuyordu. Biz de TSF olarak, kademeli normalleşmeye geçilmesi, aşılama oranının artması ve gelen talepler üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ve ana sponsorumuz Türkiye İş Bankasının katkılarıyla şampiyonalarımızı düzenlemeye karar verdik. Salgın nedeniyle katılım sayısını sınırlı sayıda tutmaya çalışsak da turnuvalara olan özlemle yine satranç ailemizin binlerce ferdiyle bir araya geleceğiz. 2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları hasret gidereceğimiz ve satranç sporuna yüz yüze doyacağımız bir şampiyona olacak. Biz şampiyonaya katılacak herkes için tüm tedbirleri aldık. Her şeyden önce, 'Maske, mesafe, hijyen' diyoruz. TSF olarak salgın kurallarını ve sağlık kurulumuzun önerilerini tavizsiz uygulayacağız. Yaş gruplarında mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."