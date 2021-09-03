Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi

Konya'da bir hafta süren Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın son gününde 220 sporcu, milli takıma girmeye hak kazandı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın son gününde satranççılar, mücadelelerini sürdürdü.

Altı bini aşkın sporcunun arasından rakiplerini mat ederek Konya'ya gelen 420'si yıldız, 951'i küçük olmak üzere 1371 sporcudan dereceye giren 220 satranççı, milli takıma seçildi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine, şampiyonanın salgın tedbirleri kapsamında sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi.

Şampiyonanın güzel geçtiğine işaret eden Tulay, "Çocuklar masa başı satranç oynamayı çok özlemişlerdi. Salgın döneminde federasyon olarak çok güzel çevrim içi etkinlikler, turnuvalar yaptık. Ama yüz yüze yapılan etkinlikler gibi olmuyor. Özellikle sporcularımızın, ailelerin, antrenörlerin yüz yüze turnuva oynamayı çok özlediklerini görmek ve ayrılırken de 'Bundan sonra hangi turnuvayı yapacağız?' demeleri, bizler için çok değerliydi." diye konuştu.

Tulay, federasyon olarak 1 milyon lisanslı sporcu hedeflerini aştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"TSF olarak şu an 1 milyon 18 bin lisanslı sporcumuz var. Tüm spor branşlarının önünde yer alan bir rakam. Elbette lisanslı sporcu sayımız bu kadar ciddi bir sayıya ulaşınca turnuvaya katılım da bir o kadar artıyor. Türkiye'nin hemen her yerinden gelen sporcularımız var. Turnuvada, sporcularımız, velilerimiz, antrenörlerimizle neredeyse 4 bin kişiydik. İlgi, sayı artıyor, bizler de salgın döneminden tamamen kurtularak eski günlerdeki gibi yapmayı dört gözle bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına, Selçuklu Belediyesine, ana sponsorumuza, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum."

Balıkesir'den katılan satranç kulübü başkanı Şenol Ceylan, öğrencisinin 8 yaş erkekler kategorisinde dördüncü olduğunu belirterek, mutluluğunu paylaştı.

Turnuvaya İstanbul'dan katılan ve 10 yaş kızlar kategorisinde mücadele veren Çağla Şahin, "Eğer satranca başlamadıysanız satranca başlamalısınız. Satranç sizin arkadaşlık, paylaşma ve daha birçok farklı duygularınızı geliştirir. Çeşitli turnuvalarda yarışarak üzülüp sevinirsiniz. Her yaşta her zaman satrancı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Müsabakaların ardından Tulay ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.