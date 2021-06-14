Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası İl Yarışmaları 6 Temmuz'da başlıyor

2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası il yarışmaları 6 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dört kategoride düzenlenecek turnuva, yüz yüze ya da yarı çevrim içi sistemle gerçekleştirilecek.

Turnuvada ilinde dereceye girmiş sporcusu bulunan ve final yarışmasını tamamlayacak kulüplere nakdi destek sağlanacak.