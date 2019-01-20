Son Dakika Haberleri: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları Başladı

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları Başladı

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 bin 663 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları başladı.

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları Başladı, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde 2 bin 663 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde başladı. Şampiyonanın açılışına TSF Başkanı Gülkız Tulay, Kaymakam Haluk Şimşek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen ve federasyon yetkilileri katıldı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, turnuvaya 78 ilden 2 bin 663 sporcunun katıldığını belirterek, turnuva boyunca yarışmacıların yanı sıra ailelerle birlikte 7 bin kişiyi Antalya'da misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da, "Antalya'da çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonu ilimizde gerçekleşmesini sağlayan federasyon başkanımıza teşekkür ederiz. Bu organizasyonun 6 yıldır ilimizde yapılması da ayrıca bize gurur veriyor" dedi.

Şampiyonanın açılış hamlesini TSF Başkanı Gülkız Tulay ve protokol üyeleri birlikte yaptı. Şampiyonada bir hafta boyunca küçükler kategorisinde 1920, yıldızlar kategorisinde 661 ve emektarlar kategorisinde 82 olmak üzere 2 bin 663 sporcu mücadele edecek.

Şampiyona 26 Ocak'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

Antalya, serik, Türkiye, Spor
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