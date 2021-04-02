Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda Kağıthane Belediyesi şampiyon oldu - Son Dakika

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda büyük erkeklerde finalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yenen Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye genelinden 48 il, 477 takım ve bin 900'ü aşkın sporcunun katıldığı Kulüpler Karate Şampiyonası'nda heyecan büyük erkekler müsabakalarıyla devam etti. Şampiyonanın üçüncü gününde büyük erkekler kategorisinde 186 takım tatamiye çıktı.

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir'den oluşan Kata Milli Takımı zorlanmadan şampiyon oldu. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada rahat bir şekilde finale yükselen Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonluk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü mağlup ederken hakemlerden 27.48 puan aldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek; "Kağıthane'de Sporcuhane projesini başlattık. Sporcuhane projesi ile çocuk, genç, yetişkin, engelli, ev hanımı; toplumun her kesiminden vatandaşımızı sporla buluşturduk. Spora olan yatırımlarımız neticesinde Kağıthane, adını artık kupa ve madalyalarıyla duyuruyor. Hedefimiz 2021 Tokyo Olimpiyatı'na katılarak altın madalya kazanmak. Sporcularımıza sonuna kadar güveniyor ve destekliyorum" diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, milli karateci Ali Sofuoğlu, bu yıl Tokyo'da düzenlenecek 2021 Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil edecek. - İSTANBUL