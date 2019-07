Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finallerinin ödül töreni yapıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finallerinin ödülleri sahiplerini buldu.

Şehrin sosyal,kültürel etkinliklerine farklı bir anlam katan ve Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Selçuklu Kongre Merkezi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 37 ilden 60 takımın katıldığı Türkiye Kulüpler Şampiyonasına ev sahipliği yapan Selçuklu Kongre Merkezi, şampiyonanın kulüpler final ve ödül törenine sahne oldu. Şampiyonada masa bazında dereceye giren sporcular madalyalarını takımlar da kupalarını aldı.



"Spora ve sporcuya verdiğimiz destekle onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz"



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Biz Selçuklu Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman en büyük değeri vermeye çalışıyoruz. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü bugün 20 bine yakın kayıtlı sporcusuyla, yaz ve kış spor okullarıyla yine aynı şekilde 20 bine yakın öğrenci sayısıyla çok büyük bir spor kulübü. Sadece spor kulübüyle değil amatör kulüplere verdiğimiz destekle sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Son iki yıldır da değerli federasyon başkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye Satranç şampiyonaları burada Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Bu organizasyonların Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde bizim ev sahipliğimizde yapılmasından duyduğumuz mutluluğu ayrıca ifade etmek istiyorum. Konya'ya biz her zaman tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz ama böyle büyük organizasyonlarla burada buluşmak bizim için çok daha önemli. Umarım buraya gelen değerli hocalarımız, sporcularımız, misafirlerimiz burada iyi zaman geçirerek Konya'yı görme, tanıma fırsatı bulmuşlardır. Ben değerli Federasyon Başkanımıza bu organizasyon için tekrar teşekkür ediyorum. Katılan tüm kulüp ve sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bugün bir organizasyonun finali yapıldı ama farklı bir organizasyonla satranç sporcularımız bir hafta boyunca yarışmaya devam edecekler ve biz yine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Diğer şampiyonada lig olarak İş Bankası'nın yarışması sonuçlanmış olacak orada da mücadele edecek takımlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.



"Şampiyonayı muhteşem bir atmosferde tamamladık"



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da, "Heyecan, birlik ve beraberlik dolu bir maratonu geride bırakıyoruz hep birlikte. Bir hafta boyunca hem kulüplerimizin şampiyona heyecanını hem de satranç ailemizle bir arada olma mutluluğunu yaşadık. Bu büyük şampiyonayı burada Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında 37 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 60 güzide takımımız katıldı ve 817 sporcumuz bir hafta boyunca bu eşsiz atmosferde yarıştı. Bu büyük şölenin ayrılmaz parçası kulüplerimiz bildiğiniz gibi ilk olarak il yöre yarışmalarında hamle yaptı ve büyük emek vererek final yarışmasına katıldı. Hem finalde hem de final öncesi süreçte takımlarını zirveye taşımak için büyük bir özveri gösteren kulüp temsilcilerimize ve elbette kulüplerimize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Gerek aileler, gerek antrenörler gerekse federasyon olarak bizler yaptığımız bu yatırımların karşılığını sporcularımızın başarılarıyla alıyor ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da ve dünyada dalgalandırmanın kıvancını yaşıyoruz. Türkiye Kulüpler Şampiyonamızı ilk altı sırada tamamlayarak 2020 Türkiye Satranç 2. Ligine yükselme başarısı gösteren 6 takımımızı ve masa derecesi elde eden tüm takım ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ben bu turnuva da emeği geçen herkese başta bize bu güzel atmosferde ev sahipliği yapan değerli Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya şampiyonanın sorunsuz işlemesinde çaba sarf eden organizasyon sorumlularına, federasyon sorumlularımıza ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Türkiye Satranç Federasyonu Gülkız Tulay Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Fidan Sertifikası takdim etti. Şampiyonada dereceye giren masalar ve 2.lige yükselen 6 takım sırasıyla gelerek sahnede madalya ve kupalarını aldı. Şampiyonada 1.olan Düzce AS Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcuları madalya ve kupayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın elinden aldı. Ödül töreni dereceye giren tüm sporcularla protokolün yer aldığı sahnede gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.



Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Konya Gençlik Spor İl Müdürü Ali Kanber Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, hakemler, sporcular ve aileleri katıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

