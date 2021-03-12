Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası Yalova'da yapılacak

Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası'nın 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde Yalova'da düzenleneceği bildirildi.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanacaktır. Bu çerçevede seyircisiz oynanacak müsabakalarda salona girişlerde ateş ölçümü yapılacak, yüksek ateşli olanlar salona alınmayacak ve en yakın sağlık merkezine yönlendirilecektir." denildi.
Kaynak: AA
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