Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası Yalova'da yapılacak

Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası'nın 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde Yalova'da düzenleneceği bildirildi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanacaktır. Bu çerçevede seyircisiz oynanacak müsabakalarda salona girişlerde ateş ölçümü yapılacak, yüksek ateşli olanlar salona alınmayacak ve en yakın sağlık merkezine yönlendirilecektir." denildi.