Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası son gün müsabakalarıyla tamamlandı

Yalova'da gerçekleştirilen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası, büyükler kategorisinde yapılan son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Karate Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında bulunan ve Yalova Belediyesinin desteklediği Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası, 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece kata müsabakalarının yapıldığı şampiyonanın son gününde, büyükler kategorisinde sporcular tatamiye çıktı.

Toplam 186 takımın yarıştığı erkeklerde şampiyonluğu Kağıthane Belediyespor elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, Ankara EGO Spor ile Gaziosmanpaşa Belediyespor ise üçüncü sırayı aldı.

109 takımın yarıştığı kadınlar kategorisinde ise şampiyonluk ipini Ankara Başkent Çınarspor göğüsledi. Gaziosmanpaşa Belediyespor'un ikinci olduğu şampiyonada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Afyon Şampiyonlar da üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle şampiyona sona erdi.