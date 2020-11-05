Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 Karabükspor: 1

88. dakikada Karabükspor atağında sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada topu önünde bulan Berk yaptığı sert vuruşla takımının golünü attı. 2-1

59. dakikada Hacı Mustafa'nın şık ara pasında topla buluşan Mert Polat kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

36. dakikada Görkem topla birlikte ceza sahasına girdiği sırada rakibinin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Yusuf Emre Kasal topu filelere gönderdi. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Afyonspor, Karabükspor 'u ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Afyonspor bir üst tura yükseldi.

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