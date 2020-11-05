Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 Karabükspor: 1 - Son Dakika

Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 Karabükspor: 1

05.11.2020 15:33
Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 Karabükspor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Afyonspor, Karabükspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Afyonspor, Karabükspor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Afyonspor bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

36. dakikada Görkem topla birlikte ceza sahasına girdiği sırada rakibinin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Yusuf Emre Kasal topu filelere gönderdi. 1-0

59. dakikada Hacı Mustafa'nın şık ara pasında topla buluşan Mert Polat kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

88. dakikada Karabükspor atağında sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada topu önünde bulan Berk yaptığı sert vuruşla takımının golünü attı. 2-1

Stat: Zafer

Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot xx, Serkan Gülçer xx, Fatih Söyler xx

Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Emre Tosun xx, Kağan Baysal xx (Savaş Tağa dk. 90 ?), Mert Polat Keklik xx (Ferhan Evren dk. 83 ?), Seyfettin Anıl Yaşar xx, Yavuz Selim Tek xx (Veysel Karani Ünal dk. 73 x), Yusuf Emre Kasal xx, Görkem Güven xx, Nazmi Can Doğan xx, Okan Yıldız xx, Hacı Mustafa Karabulut xx

Yedekler: Ahmet Daş, Mahmut Boz

Teknik Direktör: Ömer Zengin

Karabükspor: Derhat Yılmaz xx, Arda Belen xx, Sezer Gündüz xx, Emre Eser xx, Ömer Faruk Yaylacı xx, Nazmi Can Başkara xx (Toykan Topuz dk. 42 x), Ömer Faruk Yılmaz xx, Cihan Aydın xx, Uğur can Yasin Tabak xx (Berk Kervankıran dk. 56 x), Ömer Çelik xx (Ahmet Enes Karataş dk. 70 x), Tuğrul Yavaşçı xx

Yedekler: Halil Tokur, Ahmet Enes Karataş, Doğukan Sabih Toksöz, Furkan Övün, Seyithan Kaba, Ahmet Yusuf Erakçıoğlu

Teknik Direktör: Mete Kahraman

Goller: Yusuf Kasal (dk. 36), Mert Polat Keklik (dk. 59) (Afyonspor), Berk Kervankıran (dk. 88) (Karabükspor)

Kırmızı Kart: Hacı Mustafa Karabulut (dk. 90) (Afyonspor)

Sarı Kartlar: Okan Yıldız (Afyonspor), Sezer Gündüz, Ömer Çelik, Toykan Topuz, Ahmet Enes Karataş (Karabükspor) - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 Karabükspor: 1
Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 Karabükspor: 1
Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 Karabükspor: 1
Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 Karabükspor: 1

Türkiye Kupası, Karabükspor, Yusuf Emre, Karataş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 Karabükspor: 1 - Son Dakika Spor


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