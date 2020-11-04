Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 6 Büyükçekmece Tepecikspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'u 6-0 mağlup etti.

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