Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası
Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi.
35 Amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takımın katılacağı birinci eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2'nci eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yayın programının belirlenmesinin ardından da müsabakaların gün ve saatlerinin ilan edileceği belirtildi.
DÜŞMEZ: TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAYAN BİR ORGANİZASYON DÜZENLİYORUZ Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez yaptığı değerlendirmede, profesyonel ve amatör liglerden katılımın olmasının Ziraat Türkiye Kupası'nı çok özel kıldığını belirterek, "Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemizin her köşesinde kupanın heyecanı yaşanacak. Bu kupa amatör ve alt liglerdeki takımlarımız için yeni fırsatlar sunacak. Uzun maraton öncesinde TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir
ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin kazandığı centilmence maçlar izleyelim. Kupaya değerli katkılarda bulunan sponsorumuz Ziraat Bankası
ile yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde: Maltepespor
- Hendekspor
1877 Alemdağ Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
- Modafen
Belediye Derince
Spor - Edirnespor Yalova Kadıköy
- Bigaspor Bursa
YIldırım Spor - Bozüyük
Vitraspor
Somaspor - Akşehir
Spor
TKİ Tavşanlı Linyitspor
- Isparta
32 Spor Karaman
Belediye Spor - Bucak
Belediye Oğuzhan Spor İçel
İdmanyurdu Spor - Kepez
Belediyespor Çubukspor
- Kırıkkale
Büyük Anadolu Spor Yozgatspor
1959 - 68 Aksaray
Belediye Spor Malatya Yeşilyurt
Belediyespor - 12 Bingöl
Spor Kilis
Belediyespor - Dersimspor Mardin
Büyükşlehir Başak Spor - Kahta
02 Spor Muş
Menderesspor - Bitlis
Özgüzelderespor Yüksekova
Belediyespor - Siirt
İl Özel İdare Spor Ağrı
1970 Spor - Iğdıresspor Kars
36 Spor - Hoçvanspor
1954 Kelkit
Belediye Spor - Çarşambaspor
Görelespor - Merzifonspor Kastamonu
Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor
1074 Çankırıspor - Boyabat
1868 Spor