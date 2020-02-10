Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 rövanş maçının hakemleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 rövanş maçının hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 rövanş maçının hakemleri açıklandı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba ve perşembe günleri oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 rövanş maçının hakemleri açıklandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba ve perşembe günleri oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

12 Şubat Çarşamba

20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

13 Şubat Perşembe

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (Erkan Özdamar)

19.15 Demir Grup Sivasspor - Fraport Tav Antalyaspor (Fırat Aydınus)

Kupada Fenerbahçe'nin yarın GMG Kırklarelispor ile Ülker Stadı'nda saat 20.30'da oynayacağı karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği açıklanmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:33 Kaynak: DHA
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