Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 rövanş maçının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba ve perşembe günleri oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:12 Şubat Çarşamba20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)13 Şubat Perşembe17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (Erkan Özdamar)19.15 Demir Grup Sivasspor - Fraport Tav Antalyaspor (Fırat Aydınus)
Kupada Fenerbahçe'nin yarın GMG Kırklarelispor ile Ülker Stadı'nda saat 20.30'da oynayacağı karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği açıklanmıştı.