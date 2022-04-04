Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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