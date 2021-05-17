Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın takım kaptanı Atiba Hutchinson, kupayı kazanarak sezonu harika bir şekilde sonlandırmayı düşündüklerini bildirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hutchinson, Antalyaspor'la zor bir maça çıkacaklarını belirterek, kupayı kazanmayı istediklerini söyledi.

Kupa maçını uzun zamandır kendi aralarında konuştuklarını belirten Hutchinson, "Uzun bir sezon oldu çalışmaya devam ettik. Sezonun son maçına çıkıyoruz. Sezonu harika bir şekilde sonlandırmayı umut ediyoruz." dedi.

Hutchinson, ihtiyaç olması halinde "10 numara" mevkisinde oynayıp oynamayacağını sorulması üzerine, orjinal mevkisi olmamasına rağmen istendiği takdirde bunu sorgulamayacağını, elinden geleni yapacağını kaydetti.

Final maçlarını görev almanın kendisini her zaman heyecanlandırdığını bildiren Hutchinson, "Çifte kupa fikri heyecan verici." dedi.

Hutchinson taraftarların kendisinin heykelini yaptırma düşüncesinin onların takdiri olduğunu belirterek, "Yarın kazanmamız gereken bir maç var, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.