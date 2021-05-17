Yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali için iddialı konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bizi yenmek kolay değil. Eksiklerden çok takımın sahaya eksik enerjiyle ve eksik ruhla çıkmaması benim için önemli. Rakibin hangi konumda olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi yapacaklarımıza odaklandık" diye konuştu.

59. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş yarın akşam karşılaşacak. Maçın oynanacağı İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yoğun bir maç trafiği içinde yıprandıkları anlar olduğun ifade ederek, "Sonuçta bugün hayal ettiğimiz bir sonuca geldik. Hepimiz final için hazırız, zihinsel olarak hazırız, 20 yıllık sonra tekrarlanacak bir final var. Bu bizi heyecanlandırıyor. Tarih dündür, futbol ise bugündür. Futbolda biri sizi yener tarih unutulur. 5 yıl üst üste şampiyon olursunuz, biri sahada sizi yenerek bunu sonlandırır. 20 senedir finalde olmadığımız bir final var, umarım yarın kazanırız" dedi.

Yanal, sezon içinde sorunlu günler geçirmelerine rağmen hem ligde hem de kupada takımı bir yere getiren futbolculara teşekkür ederek, "Yarın onlar için enerjisi yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Bu finali kazanarak Antalyaspor'a bir ilki yaşatacağımıza inanıyorum. Bunu yaparken de sahada rakibimize saygı duyarak sonucu almaya alacağız umarım kazanırız ve bir ilki gerçekleştiririz" diye konuştu.

Çok kısıtlı ve dar bir kadro ile oldukça sorunlu günler geçirdiklerini ifade eden Yanal, "Oyuncularımız duruşuyla takımı buraya getirdi. Tüm oyuncularımız bu mücadelenin keyfini çıkarmak için yarını bekliyor. Bu finali kazanmak bizim elimizde. Hepimiz öncelikle sahada rakibimize saygı duyarak en iyi mücadeleyi ortaya koyarak sonucu almaya çalışacağız. Biz kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalışan, disiplinli bir takımız. Rakibimiz güçlü bir takım, bu sezonda kanıtladı. Biz de rakibimiz gibi formsuz anlar yaşadık. Futbolda bunlar var. Sonuçta rakibimiz ipi göğüsledi. Bu tek maçta iki sonuç var. Bu iki sonuçlu oyun her iki takımında sahada göstereceği performansa bağlı. Biz kendi yapabileceklerimize konsantre olmak istiyoruz. Rakibimizin güçlü yönleri ve zayıf yönleri var. Biz güçlü yönlerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Yarın kazanmak için sahada olacağız" dedi.

Antalyaspor'un bu sezon Beşiktaş'ın yenemediği tek takım olması hatırlatılması üzerine kıl payı kaçırdıkları da çok maç olduğunu ifade eden Yanal, "Antalyaspor oynadığı maçlarda kupa finaline kalırken oynadığı güçlü rakipler karşısında da başarılı oldu. Kaliteli olmasına rağmen dar bir kadroyla mücadele ettik. Zaman zaman çok zorlandık. Bunlar bizim için bahane değil. Sezon içinde futbolcularıma hep övgüyle yaklaştım. Bizi yenmek kolay değil. Eksiklerden çok takımın sahaya eksik enerjiyle ve eksik ruhla çıkmaması benim için önemli. Rakibin hangi konumda olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi yapacaklarımıza odaklandık" diye konuştu.

Podolski: "Bu maça kupayı almak için çıkacağım"

Her final maçı gibi yarın oynanacak finalin de kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Antalyasporlu futbolcu Lukas Podolski ise "Hem kulüp hem milli takım bazında çok final oynadım. Antalyaspor 20 sene sonra tekrar final oynayacak. Takımımla beraber bu kupayı kazanmaya geldim. Bu finalin takım ve şehir için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Buradan bu kupayla birlikte döneceğimize inanıyorum. Taraftarlarımızın enerjisini de sahaya yansıtacağız. Bu enerjiyi 90 dakika, 120 dakika ve penaltılara da yansıtabiliriz. Buraya tatil için, yeni stadı görmeye gelmedim. Bu maça kupayı almak için çıkacağım" dedi.

Finallerde fovari takım olmadığını söyleyen Podolski, "Tek maç oynayıp bu kupa kazanılacak. Zorlu rakiplere karşı ligde neler yapabileceğimizi gösterdik. Finalde tavşan gibi saklanmaya gelmedik, kupayı kaldırmaya geldik. Bunun için mücadele edeceğiz. Çok iyi hazırlandık. Takımdaki herkesin hazır olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak bu finali kazanmak bizim elimizde" diye konuştu.

"Beşiktaş şampiyon oldu ve büyük bir kulüp" diyen Podolski, "Biz de yüzde 100'le oynayınca neler yapabileceğimizi gösterdik. Yarın da bunu sahada göstereceğimizden eminim. Dünya Kupasına ve Avrupa Şampiyonasına birçok kez katıldım. Bu turnuvalarda sıkışık maçlar oynanabiliyor. 36 yaşındayım ama tecrübemle bu maçların bu sıkılıkla oynamış birisiyim. Antalyaspor olarak neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Son düdüğe kadar vazgeçmeden oynayacağız" dedi. - İZMİR