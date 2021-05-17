Ersun Yanal: "Bizi yenmek kolay değil" - Son Dakika

Ersun Yanal: "Bizi yenmek kolay değil"

17.05.2021 19:41
Ersun Yanal:

Yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali için iddialı konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bizi yenmek kolay değil. Eksiklerden çok takımın sahaya eksik enerjiyle ve eksik ruhla çıkmaması benim için önemli. Rakibin hangi konumda olduğu bizi ilgilendirmiyor.

Yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali için iddialı konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bizi yenmek kolay değil. Eksiklerden çok takımın sahaya eksik enerjiyle ve eksik ruhla çıkmaması benim için önemli. Rakibin hangi konumda olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi yapacaklarımıza odaklandık" diye konuştu.

59. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş yarın akşam karşılaşacak. Maçın oynanacağı İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yoğun bir maç trafiği içinde yıprandıkları anlar olduğun ifade ederek, "Sonuçta bugün hayal ettiğimiz bir sonuca geldik. Hepimiz final için hazırız, zihinsel olarak hazırız, 20 yıllık sonra tekrarlanacak bir final var. Bu bizi heyecanlandırıyor. Tarih dündür, futbol ise bugündür. Futbolda biri sizi yener tarih unutulur. 5 yıl üst üste şampiyon olursunuz, biri sahada sizi yenerek bunu sonlandırır. 20 senedir finalde olmadığımız bir final var, umarım yarın kazanırız" dedi.

Yanal, sezon içinde sorunlu günler geçirmelerine rağmen hem ligde hem de kupada takımı bir yere getiren futbolculara teşekkür ederek, "Yarın onlar için enerjisi yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Bu finali kazanarak Antalyaspor'a bir ilki yaşatacağımıza inanıyorum. Bunu yaparken de sahada rakibimize saygı duyarak sonucu almaya alacağız umarım kazanırız ve bir ilki gerçekleştiririz" diye konuştu.

Çok kısıtlı ve dar bir kadro ile oldukça sorunlu günler geçirdiklerini ifade eden Yanal, "Oyuncularımız duruşuyla takımı buraya getirdi. Tüm oyuncularımız bu mücadelenin keyfini çıkarmak için yarını bekliyor. Bu finali kazanmak bizim elimizde. Hepimiz öncelikle sahada rakibimize saygı duyarak en iyi mücadeleyi ortaya koyarak sonucu almaya çalışacağız. Biz kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalışan, disiplinli bir takımız. Rakibimiz güçlü bir takım, bu sezonda kanıtladı. Biz de rakibimiz gibi formsuz anlar yaşadık. Futbolda bunlar var. Sonuçta rakibimiz ipi göğüsledi. Bu tek maçta iki sonuç var. Bu iki sonuçlu oyun her iki takımında sahada göstereceği performansa bağlı. Biz kendi yapabileceklerimize konsantre olmak istiyoruz. Rakibimizin güçlü yönleri ve zayıf yönleri var. Biz güçlü yönlerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Yarın kazanmak için sahada olacağız" dedi.

Antalyaspor'un bu sezon Beşiktaş'ın yenemediği tek takım olması hatırlatılması üzerine kıl payı kaçırdıkları da çok maç olduğunu ifade eden Yanal, "Antalyaspor oynadığı maçlarda kupa finaline kalırken oynadığı güçlü rakipler karşısında da başarılı oldu. Kaliteli olmasına rağmen dar bir kadroyla mücadele ettik. Zaman zaman çok zorlandık. Bunlar bizim için bahane değil. Sezon içinde futbolcularıma hep övgüyle yaklaştım. Bizi yenmek kolay değil. Eksiklerden çok takımın sahaya eksik enerjiyle ve eksik ruhla çıkmaması benim için önemli. Rakibin hangi konumda olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi yapacaklarımıza odaklandık" diye konuştu.

Podolski: "Bu maça kupayı almak için çıkacağım"

Her final maçı gibi yarın oynanacak finalin de kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Antalyasporlu futbolcu Lukas Podolski ise "Hem kulüp hem milli takım bazında çok final oynadım. Antalyaspor 20 sene sonra tekrar final oynayacak. Takımımla beraber bu kupayı kazanmaya geldim. Bu finalin takım ve şehir için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Buradan bu kupayla birlikte döneceğimize inanıyorum. Taraftarlarımızın enerjisini de sahaya yansıtacağız. Bu enerjiyi 90 dakika, 120 dakika ve penaltılara da yansıtabiliriz. Buraya tatil için, yeni stadı görmeye gelmedim. Bu maça kupayı almak için çıkacağım" dedi.

Finallerde fovari takım olmadığını söyleyen Podolski, "Tek maç oynayıp bu kupa kazanılacak. Zorlu rakiplere karşı ligde neler yapabileceğimizi gösterdik. Finalde tavşan gibi saklanmaya gelmedik, kupayı kaldırmaya geldik. Bunun için mücadele edeceğiz. Çok iyi hazırlandık. Takımdaki herkesin hazır olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak bu finali kazanmak bizim elimizde" diye konuştu.

"Beşiktaş şampiyon oldu ve büyük bir kulüp" diyen Podolski, "Biz de yüzde 100'le oynayınca neler yapabileceğimizi gösterdik. Yarın da bunu sahada göstereceğimizden eminim. Dünya Kupasına ve Avrupa Şampiyonasına birçok kez katıldım. Bu turnuvalarda sıkışık maçlar oynanabiliyor. 36 yaşındayım ama tecrübemle bu maçların bu sıkılıkla oynamış birisiyim. Antalyaspor olarak neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Son düdüğe kadar vazgeçmeden oynayacağız" dedi. - İZMİR

Ersun Yanal: Bizi yenmek kolay değil
Ersun Yanal: Bizi yenmek kolay değil
Ersun Yanal: Bizi yenmek kolay değil

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Ersun Yanal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Bizi yenmek kolay değil' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin destek alacak işletmeler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin destek alacak işletmeler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi! Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi! Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Son Dakika: Yaş çay alımı fiyatı 4 liraya yükseltildi Son Dakika: Yaş çay alımı fiyatı 4 liraya yükseltildi         
19:53
Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı         
19:33
F.Bahçe'de ortalığı karıştıran iddia: Mehmet Ali Aydınlar yönetime giriyor F.Bahçe'de ortalığı karıştıran iddia: Mehmet Ali Aydınlar yönetime giriyor         
19:19
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı         
17:54
İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok         
17:40
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı         
16:19
ABD'yi karıştıran iddia: Gazze saldırısı öncesi ABD ile İsrail arasında silah anlaşması imzalandı ABD'yi karıştıran iddia: Gazze saldırısı öncesi ABD ile İsrail arasında silah anlaşması imzalandı         
16:18
Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri         
15:25
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 20:06:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal: "Bizi yenmek kolay değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement