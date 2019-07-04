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Türkİye kupasi İçİn kürek çektİler

1 saat önce

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Durgunsu Kano Türkiye Kupası üçüncü gününde 200 metre yarışları ile sona erdi.

Türkİye kupasi İçİn kürek çektİler, System.String[]

Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Durgunsu Kano Türkiye Kupası mücadelelerinin son gününde 200 metre yarışları gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 29 takımdan 300 sporcunun dereceye girebilmek için kürek salladığı yarışlarda, izleyenler yarışları heyecanla takip etti.

Sarısungur Göleti'nde üç gün boyunca devam eden yarışların ilk gününde 1000 metre, ikinci gününde 500 metre ve final gününde ise 200 metre yarışları gerçekleştirildi. Yarışların sonunda düzenlenen tören ile dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Türkiye'de kano sporunun başladığı yıllarda en büyük desteği Eskişehir'den aldıklarını ifade etti. Kabakçı "Uluslararası alanda, Balkan Şampiyonası'nda ilk madalyaları Eskişehir'de kazanmıştık. Bu yüzden Eskişehir'in bizdeki yeri çok başkadır. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde büyük bir misafirperverlik örneği gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibine yürekten teşekkür ediyoruz. Sarısungur Göleti Durgunsu anlamında Türkiye'deki sayılı göletlerden birisi. Bizlerde Kano Federasyonu olarak bugün Durgunsu Kano Türkiye Kupası müsabakalarını tamamladık" dedi.

Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışlarına katılan sporcular Eskişehir'i çok beğendiklerini ifade ederek "Bizlere 3 gün boyunca her türlü imkânı sağlayan ve Eskişehir'e böylesine önemli bir tesisi kazandıran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dediler.

Durgunsu Kano Türkiye Kupası finallerinin ardından Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek etkinlik boyunca sağlanan profesyonel desteklerden dolayı teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:41 Kaynak: Bültenler
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