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Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın - Son Dakika

Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın

29.05.2021 15:42
Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın, System.String[]

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediye GSK takımları karşı karşıya geldi.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediye GSK takımları karşı karşıya geldi. Rakibini 30-28 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediye GSK Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk 15 dakikası 7-7'lik skorla geçilirken, ilk yarı sonucu Beşiktaş Aygaz'ın 17-14 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda İzmir Büyükşehir Belediye GSK oyuncuları farkı kapatmak için mücadeleye devam etti. Müsabakanın bitimine 10 dakika kala 24-24 beraberlik yakalanırken nefes kesen mücadelede İzmir Büyükşehir Belediye GSK müsabakayı 28-30'luk skorla kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye GSK oyuncusu Gökhan Örnek, müsabakanın en iyi oyuncusu seçildi.

Salon: Eskişehir Porsuk Spor Salonu

Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz

Beşiktaş Aygaz: Enis Harun Hacıoğlu (3), Fatih Çalkamış, Ömer Ozan Arifoğlu (3), Genco İlanç (8), Mehmet Demirezen, Burak Turan, Görkem Biçer (10), Hichem Kaabeche (2), Onur Ersin (2), Taner Günay, Doğukan Keser, Ramazan Döne, Berat Bilal Çebi, Gökay Bilim, Mirhan Kasarcı

İzmir Büyükşehir Belediye GSK: Orhan Sirgeligil (3), Refik Tuğyan, Ulaş Ervansel, Şenol Bayar (3), Gökhan Şanlı, Gökhan Örnek (9), Okan Yalçıner, Tolga Özbahar (7), Kerem Nevzat Direk (1), Yevgen Sapun, Mert Geçgel (1), Bayram Kasırga, Oleksandr Tiukin (2), Ivan Stojanovic (4)

İki dakika cezası alanlar: Hichem Kaabeche (2), Mehmet Demirezen (Beşiktaş Aygaz), Orhan Sirgeligil, Refik Tuğyan, Ivan Stojanovic (İzmir Büyükşehir Belediyespor) - ESKİŞEHİR

Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın
Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın
Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın
Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın
Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın
Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın
Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın

Türkiye Kupası, Eskişehir, Beşiktaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası İzmir Büyükşehir Belediye GSK'nın - Son Dakika Spor


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