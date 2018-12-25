Son Dakika Haberleri: Türkiye Kupası Kayseri Satranç İl Birinciliği İlk 4 Tur Tamamlandı

Türkiye Kupası Kayseri Satranç İl Birinciliği İlk 4 Tur Tamamlandı

7 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Kupası Kayseri İl Birinciliğinin ilk 4 turu maçları tamamlandı.

Türkiye Kupası Kayseri Satranç İl Birinciliği İlk 4 Tur Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Kupası Kayseri İl Birinciliğinin ilk 4 turu maçları tamamlandı.

22 - 23 Aralık 2018 tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalarda 49 sporcu mücadele etti.

Önümüzdeki günlerde yapılacak 5,6 ve 7. tur sonucunda dereceye giren sporcular 26 Ocak 2019 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Türkiye Kupasında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:10 Kaynak: İHA

Spor
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