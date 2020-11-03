Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 1 - Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Maçtan dakikalar
51. dakikada Mesut Özdemir'in ceza sahasına havalandırdığı topu MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya sektirdi. Seken topu önünde bulan Mervan Yusuf Yiğit düzün bir vuruş ile takımını öne geçirdi. 0-1
74. dakikada Alper Potuk'un ortasında topa yükselen Bolingi'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Bolingi rövaşata ile filelerle buluşturdu. 1-1
90+3. dakikada Murat Cem Akpınar'ın yerden ortasında Erdinç Karakaş müsait pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay x, Önder Çalış x, Sefa Özcan x
MKE Ankaragücü: Furkan Bekleviç xx, Atakan Rıdvan Çankaya x, Erdi Dikmen xx, Sarlija xx, Atilla Turan x, Voca x (Bolingi dk. 56 xx), Diusse xx, Lobjanidze xx (Orkan Çınar dk. 77 x), Alper Potuk xxx, Berke Gürbüz xx (Emre Güral dk. 46 x), Borven x (Adzic dk. 61 x)
Yedekler: Friedrich, Pazdan, Mücahit Can Akçay, Lukasik, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Hakan Demirci xx, Haşim Arda xx, Taha Batuhan Yayıkçı xx, Erdinç Karakaş xx, Mesut Özdemir xx, İrfan Başaran xx (Kemal Can Aydemir dk. 90 ?), Bilal Çubukçu xx (Murat Cem Akpınar dk. 71 x), Aydın Karabulut xx, Bahattin Köse xx, Mervan Yusuf Yiğit xxx (Ramazan Çevik dk. 76 x)
Yedekler: Bayram Olgun, Yiğit Canguru, Murat Cem Akpınar, Eren Türkkal
Teknik Direktör: Erhan Altın
Goller: Mervan Yusuf Yiğit (dk. 56), Erdinç Karakaş (dk. 90+3) (Kocaelispor), Bolingi (dk. 74) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Taha Batuhan Yayıkçı, Bahattin Köse (Kocaelispor), Erdi Dikmen (MKE Ankaragücü)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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