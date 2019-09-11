Son Dakika Haberleri: Türkiye Kupası'nda 2. tur bugün oynanan maçlarla sürdü
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Türkiye Kupası'nda 2. tur bugün oynanan maçlarla sürdü

1 saat önce

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Ağrı 1970-Artvin Hopaspor: 3-3 (4-2 Penaltılarla)1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor: 1-0Görelespor-Yomraspor: 3-0Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor: 0-5Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-1...

Türkiye Kupası'nda 2. tur bugün oynanan maçlarla sürdü, System.String[]

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Ağrı 1970- Artvin Hopaspor: 3-3 (4-2 Penaltılarla)


1954 Kelkit Belediyespor- Ofspor: 1-0


Görelespor-Yomraspor: 3-0


Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Elazığ Belediyespor: 0-5


Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)


Karbel Karaköprü Belediyespor- Siirt İl Özel İdare: 1-2


Medical Park Batman Petrolspor- Mardin Büyükşehir Başakspor: 1-3


1074 Çankırıspor- Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri: 5-2


Çankaya- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-4


Altındağ Belediyespor- Yozgatspor 1959: 1-2


Tokatspor-Erbaaspor: 0-2


Erzinspor- Kilis Belediyespor: 3-1


Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-1


Kozanspor-Payasspor: 0-3


Silivrispor- Bursa Yıldırımspor: 2-0


Maltepespor- Esenler Erokspor: 1-3


Şile Yıldızspor- Karacabey Belediyespor: 1-2


Bayrampaşa-Bigaspor: 4-1


Düzcespor- Darıca Gençlerbirliği: 0-2


Manisaspor- Turgutluspor: 1-2


Büyükçekmece Tepecikspor- Halide Edip Adıvar Spor: 1-0


TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor: 0-1


Ci Group Buca- Nazilli Belediyespor: 2-2 (3-5 Penaltılarla)


Fethiyespor-Kızılcabölükspor: 3-2

Elazığ Belediyespor, Ofspor, Artvin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:30 
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