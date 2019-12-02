Türkiye Kupası'nda 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci turunda 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada çarşamba ve perşembe günleri oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:4 Aralık Çarşamba: 13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar13.45 Eyüpspor- Antalyaspor: Ramazan Keleş14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü: Koray Gençerler16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor: Murat Erdoğan18.30 Altay- Trabzonspor: Serkan Tokat20.45 Galatasaray-Tuzlaspor: Volkan Bayarslan5 Aralık Perşembe: 13.00 GMG Kırklarelispor- Gaziantep Futbol Kulübü: Yiğit Arslan14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü: Kutluhan Bilgiç16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor: Burak Pakkan18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Emre Malok20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor: Bahattin Şimşek