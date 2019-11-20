Türkiye Kupası'nda 5'inci tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. İki maç üstünden oynanacak 5'inci turda ilk karşılaşmalar 3-4-5 Aralık, ikinci maçlar ise 17-18-19 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Kupada 5'inci turda oynanacak maçlar ve tarihleri şöyle:3 ARALIK SALI13.00 Fatih Karagümrük - Göztepe14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü16.30 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor18.30 Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor20.45 Fenerbahçe - İstanbulspor4 ARALIK ÇARŞAMBA13.00 Hekimoğlu Trabzonspor - Medipol Başakşehir13.45 Eyüpspor - Antalyaspor14.30 Kasımpaşa - Van Spor Futbol Kulübü16.30 B.B. Erzurumspor - Bursaspor18.30 Altay - Trabzonspor20.45 Galatasaray - Tuzlaspor5 ARALIK PERŞEMBE13.00 Kırklarelispor - Gaziantep Futbol Kulübü14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü16.30 Altınordu - Yukatel Denizlispor18.30 Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor20.45 Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor2'NCİ MAÇLAR17 ARALIK SALI13.00 Van Spor Futbol Kulübü - Kasımpaşa14.30 Antalyaspor - Eyüpspor16.30 Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor20.45 Tuzlaspor - Galatasaray18 ARALIK ÇARŞAMBA13.00 Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş13.45 Keçiörengücü - BtcTurk Yeni Malatyaspor14.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Kırklarelispor16.30 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe19 ARALIK PERŞEMBE13.00 Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor14.30 Yukatel Denizlispor - Altınordu16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzonspor18.30 Bursaspor - B.B. Erzurumspor
20.45 Trabzonspor - Altay