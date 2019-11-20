Son Dakika Haberleri: Türkiye Kupası'nda 5'inci tur programı belli oldu
Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda 5'inci tur programı belli oldu - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası'nda 5'inci tur programı belli oldu

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda 5'inci tur programı belli oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. İki maç üstünden oynanacak 5'inci turda ilk karşılaşmalar 3-4-5 Aralık, ikinci maçlar ise 17-18-19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Kupada 5'inci turda oynanacak maçlar ve tarihleri şöyle:

3 ARALIK SALI

13.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

18.30 Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

20.45 Fenerbahçe - İstanbulspor

4 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Hekimoğlu Trabzonspor - Medipol Başakşehir

13.45 Eyüpspor - Antalyaspor

14.30 Kasımpaşa - Van Spor Futbol Kulübü

16.30 B.B. Erzurumspor - Bursaspor

18.30 Altay - Trabzonspor

20.45 Galatasaray - Tuzlaspor

5 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Kırklarelispor - Gaziantep Futbol Kulübü

14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü

16.30 Altınordu - Yukatel Denizlispor

18.30 Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

20.45 Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor

2'NCİ MAÇLAR

17 ARALIK SALI

13.00 Van Spor Futbol Kulübü - Kasımpaşa

14.30 Antalyaspor - Eyüpspor

16.30 Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor

18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor

20.45 Tuzlaspor - Galatasaray

18 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş

13.45 Keçiörengücü - BtcTurk Yeni Malatyaspor

14.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Kırklarelispor

16.30 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor

18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük

20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe

19 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor

14.30 Yukatel Denizlispor - Altınordu

16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzonspor

18.30 Bursaspor - B.B. Erzurumspor

20.45 Trabzonspor - Altay


Türkiye Kupası, Trabzonspor, Futbol, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını açıkladı
Türkiye Kupası 5. eleme turu programı belli oldu WhatsApp, Windows Mobile işletim sistemli akıllı telefonlardan kaldırılıyor Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:50:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Kupası'nda 5'inci tur programı belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]