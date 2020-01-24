Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray eşleşmesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un kulüp temsilcileri, kurayı değerlendirdi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminden sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, "Güzel bir eşleşme. Fair play içerisinde, keyif verecek bir eşleşme olmasını diliyoruz. Kupanın son kazananı ve en çok kazananı Galatasaray. Hedefimiz yine kupayı müzemize götürmek olacaktır. Alanya ile lig maçıyla birlikte 3 maçımız var. İyi ağırlanacağız, iyi ağırlayacağız. Hak eden turu geçer. İnşallah Galatasaray olur. İnşallah finali de kazanıp, kupayı müzemize götürürüz." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise eşleşmeyle ilgili şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük takımlarından biri ve en çok şampiyonluk yaşayan ekibi Galatasaray ile oynayacağız. Yılda 4 kez Galatasaray ile maç yapmak bizim için de önemli bir şey. İki lig, iki kupa maçı. Birini oynadık, 3 maçımız kalıyor. İnşallah güzel müsabakalar olur. Amacımız ve hedefimiz turu geçmek. Tabii büyük bir takımla oynuyoruz, her şey olabilir. İki takıma da hayırlı olsun diyorum. İnşallah centilmence, güzel maçlar olur. İlk maçı Alanya'da oynayacağız. Bu turu da geçmek istiyoruz."