Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 5, 6 ve 7 Şubat'ta yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden çeyrek finalde oynanacak ilk maçların programını açıkladı. Buna göre; ilk ayak maçlarının programı şöyle:



5 Şubat Salı



20.30 Trabzonspor - Ümraniyespor



6 Şubat Çarşamba



18.30 E. Yeni Malatyaspor - Göztepe



20.30 Galatasaray - Hatayspor



7 Şubat Perşembe



20.30 Akhisarspor - Kasımpaşa - İSTANBUL

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