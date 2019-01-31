Son Dakika Haberleri: Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı

Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı

25 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 5, 6 ve 7 Şubat'ta yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden çeyrek finalde oynanacak ilk maçların programını açıkladı. Buna göre; ilk ayak maçlarının programı şöyle:

5 Şubat Salı

20.30 Trabzonspor - Ümraniyespor

6 Şubat Çarşamba

18.30 E. Yeni Malatyaspor - Göztepe

20.30 Galatasaray - Hatayspor

7 Şubat Perşembe

20.30 Akhisarspor - Kasımpaşa - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor
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