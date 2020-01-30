Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle: 4 Şubat Salı: 20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)5 Şubat Çarşamba: 14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)20.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:


4 Şubat Salı:


20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)


5 Şubat Çarşamba:


14.30 GMG Kırklarelispor- Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)


20.30 Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)


6 Şubat Perşembe:


20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)


Kırklarelispor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:55 
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