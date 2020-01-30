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Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle: 4 Şubat Salı: 20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)5 Şubat Çarşamba: 14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)20.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor- Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)
20.30 Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:55
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