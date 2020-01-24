Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika Spor

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

57 dakika önce

Organizasyonun son 16 turunda rakiplerine üstünlük sağlayan GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir BelediyeErzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu, System.String[]

Organizasyonun son 16 turunda rakiplerine üstünlük sağlayan GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye


Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.


Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi, yarın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.


Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.


Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.


Aytemiz Alanyaspor, Kırklarelispor, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:04 
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