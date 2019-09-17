Son Dakika Haberleri: Türkiye kupası'nda egelilerin rakipleri belirlendi
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Türkiye kupası'nda egelilerin rakipleri belirlendi

33 dakika önce

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda mücadele edecek 14 Ege kulübü'nün rakipleri belirlendi.

Türkiye kupası'nda egelilerin rakipleri belirlendi, System.String[]

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda mücadele edecek 14 Ege kulübü'nün rakipleri belirlendi. Süper Lig'deki Ege temsilcilerinden Göztepe, kupada evinde Yozgatspor 1959'la karşı karşıya gelecek. Yukatel Denizlispor ise deplasmanda Hacettepe ile oynayacak. 1. Lig'de mücadele eden Altınordu 1922 Konyaspor'u, Akhisarspor Bayburt İl Özel İdare'yi, Ekol Göz Menemenspor Kırşehir Belediyespor'u misafir edecek, Altay da Mardin BŞB Başakspor deplasmanında terleyecek. Ege kulüplerinin diğer eşleşmeleri şu şekilde: Adanaspor-Fethiyespor, Muğlaspor-Bursaspor, Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor, Somaspor-Keçiörengücü, Pendikspor-Turgutluspor, Bodrumspor-Erbaaspor, Manisa FK-Elazığ Belediyespor, Esenler Erokspor-Uşakspor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar 24-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Rakiplerini normal sürede veya gerek olursa uzatmalar ve seri penaltılarda mağlup eden takımlar tur atlayacak.

Türkiye Kupası, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:53 Kaynak: DHA
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