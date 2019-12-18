Türkiye Kupası'nda final heyecanı başlıyor

Türkiye'nin en sevilen oyunları LoL, PUBG, CS: GO, FIFA, Zula ve Red Bull Son Şampiyon kapsamındaki DOTA 2 karşılaşmalarının gerçekleştirileceği finallerde, esporcular toplam 100 bin TL'lik ödül havuzu için yarışacak.







Esporun gelişimi ve Türkiye'nin bu alanda dünyada bir marka haline gelmesi için pek çok başarılı çalışmaya imza atan Türkiye E-Spor Federasyonu'nun (TESFED), en popüler oyunları aynı organizasyonda buluşturduğu Türkiye'nin ilk resmi espor turnuvası finalleri için geri sayım başladı.



Türkiye'nin her yerinden katılımcılara açık olarak Vodafone FreeZone ana sponsorluğunda, Maximum Kart ve Red Bull sponsorluğunda düzenlenen "TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası" finalleri, 21-22 Aralık'ta Ataşehir FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek.







3 bini aşkın esporcu başvurdu



TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı espor turnuvalarından biri ve Türkiye'nin ilk resmi espor kupası olma özelliğini taşıyor.



Başvuruları Kasım ayında başlayan Türkiye Kupası'na, Zula için 960, LoL için 935, CS: GO için 565 ve PUBG için 508, Dota 2 için 195, FIFA için 182 kişi olmak üzere, toplam 3 bin 345 esporcu başvuruda bulundu. Final karşılaşmaları için elemeler online olarak gerçekleştirildi.



Toplam 100 bin TL ödül havuzu için yarışacaklar



Elemelerde üst tura çıkmaya hak kazanan takımlar, iki gün boyunca heyecanın devam edeceği final rekabetinde toplam 100 bin TL'lik ödül havuzu için yarışacaklar.



Finallerin ilk gününde FIFA, CS: GO, Zula ve Red Bull Son Şampiyon karşılaşmaları, ikinci gün ise Pub-G ve LOL karşılaşmaları yapılacak.



Başvuruları Kasım ayında başlayan ve ülkemizde espor alanında önemli bir boşluğu doldurması beklenen organizasyon, espora kurumsal kimlik altında resmiyet kazandırırken, "geleceğin sporu" olarak da tanımlanan bu sporun toplumun geniş kesimlerine yayılmasına ve gelişimine de hız verecek.







Yılda 2 kez düzenlenecek



Ülke çapında düzenlenen ve en popüler espor oyunlarından 6'sını bir araya getiren tek resmi organizasyon olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, yılda 2 kez yapılacak. Sadece profesyonel takımların ve oyuncuların yer aldığı turnuvalardan farklı olarak, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda tüm Türkiye'den katılımcılar yarışabiliyor.